В Огайо розіграють мільйон серед щеплених від COVID-19 — для підтримки вакцинації Суспільство | 14-05-2021, 09:21 0 53 В лотереї в американському Огайо можна виграти мільйон доларів – але для участі в лотереї необхідно вакцинуватися від COVID-19.



Джерело: губернатор штату Огайо Майк Девайн, якого цитує CNN



Деталі: У лотереї буде п’ятеро переможців - кожен отримає по мільйону.



Щоб претендувати на участь в розіграші, жителям Огайо має бути не менше 18 років. Для дітей від 12 до 17 років будуть проводитися окремі розіграші, і переможець кожного з них отримає стипендію.



Девайн сказав, що лотерея націлена на людей, які досі не наважуються вакцинуватися.



Пряма мова Девайна: "Я знаю, що люди скажуть: "Девайн збожеволів. Це марнотратство". Але те, що я вважаю марним, - це мати вакцину, яка може врятувати життя людей, і змусити когось померти від COVID-19, тому що вони не пройшли вакцинацію. Це жахлива, жахлива трата. Ось що таке марнотратство".



Нагадаємо:



У США триває загальнонаціональна кампанія, що пропонує творчі стимули для вакцинації людей.

Нью-Джерсі пропонує "чарку і пиво" ​​для жителів, які отримають свою першу дозу вакцини в травні і відвідають пивоварні-учасники в штаті.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо збирається роздавати людям, які проходять вакцинацію, безкоштовні квитки на заходи і пам'ятки.

Крім того, у Нью-Йорку на станціях метро і на залізничних станціях відкриють тимчасові пункти вакцинації проти COVID-19. Люди, які пройшли вакцинацію на залізниці і в метро, ​​можуть отримати безкоштовну семиденну карту MetroCard або два безкоштовні квитки в один кінець залізницею.