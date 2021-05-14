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Щоб пеня і штрафні санкції не нараховувались, основну суму боргу необхідно сплатити до 10 червня 2021 року
|Суспільство | 14-05-2021, 11:56
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Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що можливість скасування платнику податків штрафних санкцій та пені, які мають застосовуватися при виникненні податкового боргу, передбачено змінами, внесеними до Податкового кодексу України.
Для того, щоб скористатися такою можливістю, платнику податків необхідно:
- написати до контролюючого органу заяву;
- сплатити до 10 червня 2021 року основну суму податкового боргу;
- не допускати виникнення нових податкових боргів з поточних зобов’язань.
За умови виконання платником перелічених умов, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими, будуть скасовані у порядку визначеному для списання безнадійного податкового боргу.
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