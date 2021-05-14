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НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ «ЗАПРАВЛЕНЕ» ЦИГАРКАМИ АВТО
|Суспільство | 14-05-2021, 12:27
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ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=nX6vW_rzts4&t=5s
Автомобіль «Ауді», в баку якого знаходились сигарети, зупинили вчора прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.
До сусідньої країни через пункт пропуску «Краківець» транспортний засіб прямував під керуванням громадянина України.
Під час проведення поглибленого огляду автівки прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані сигарети. Тютюнові вироби були запаковані в поліетилен та заховані у паливному баку.
Зі схованки усього прикордонники дістали 100 пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору України.
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