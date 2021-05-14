НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ «ЗАПРАВЛЕНЕ» ЦИГАРКАМИ АВТО Суспільство | 14-05-2021, 12:27 0 64

ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=nX6vW_rzts4&t=5s





Автомобіль «Ауді», в баку якого знаходились сигарети, зупинили вчора прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.

До сусідньої країни через пункт пропуску «Краківець» транспортний засіб прямував під керуванням громадянина України.



Під час проведення поглибленого огляду автівки прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані сигарети. Тютюнові вироби були запаковані в поліетилен та заховані у паливному баку.



Зі схованки усього прикордонники дістали 100 пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору України.

