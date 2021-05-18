ОФІЦЕР МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ЗДОБУВ КУБОК УКРАЇНИ З РУКОПАШНОГО БОЮ Суспільство | 17-05-2021, 13:12 0 99



Прикордонник Мукачівського загону лейтенант Євген Хотінь здобув чергову перемогу на змаганнях за Кубок України з рукопашного бою, який розіграли цими вихідними у Києві.



Офіцер-прикордонник здобув перемогу у ваговій категорії до 90 кг, залишивши позаду своїх суперників з Хмельницького, Херсона та Києва.



Приємно відзначити, що спортсмен впевнено іде до своєї мрії стати Заслуженим майстром спорту України. На рахунку Євгена перемога у чемпіонаті Європи 2017 року у ваговій категорії до 80 кг, у 2018 році він здобув звання чемпіона світу з рукопашного бою у ваговій категорії до 70 кг, а у березні 2021 року, у ваговій категорії до 90 кг прикордонник став переможцем чемпіонату України.



Отож вітаємо нашого колегу з черговою перемогою та бажаємо наснаги і нових здобутків!



Варто зауважити, що переможці Кубка України візьмуть участь у чемпіонаті світу з рукопашного бою, який відбудеться в Києві восени цього року.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону