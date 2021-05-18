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| Газета №35 (55) / 2014
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Ігор Комендат: «Збір платежів до Держбюджету зріс на 22 відсотки»
|Суспільство | 17-05-2021, 13:24
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«Збір платежів до загального фонду Державного бюджету за 4 місяці цього року зріс на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 5,7 млрд.грн.
Збір по ПДВ зріс на 22,8% і склав 2,2 млрд. грн., збір по податку на доходи фізичних осіб зріс на 23,6% і склав 1,2 млрд. грн.
До Держбюджету поступило 688 млн. грн. рентних платежів, 1,1 млрд. податку на прибуток підприємств.
Надходження єдиного соціального внеску склали 5,2 млрд. грн., це на 21% більше ніж за 4 місці попереднього року.»
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