Ігор Комендат: «Збір платежів до Держбюджету зріс на 22 відсотки» Суспільство | 17-05-2021, 13:24 0 175



«Збір платежів до загального фонду Державного бюджету за 4 місяці цього року зріс на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 5,7 млрд.грн.



Збір по ПДВ зріс на 22,8% і склав 2,2 млрд. грн., збір по податку на доходи фізичних осіб зріс на 23,6% і склав 1,2 млрд. грн.



До Держбюджету поступило 688 млн. грн. рентних платежів, 1,1 млрд. податку на прибуток підприємств.



Надходження єдиного соціального внеску склали 5,2 млрд. грн., це на 21% більше ніж за 4 місці попереднього року.»





