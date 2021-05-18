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Хуліганив та погрожував поліцейським зброєю: 21-річного мешканця Червонограда взято під варту
|Суспільство | 17-05-2021, 13:25
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Суд задоволив клопотання Червоноградської окружної прокуратури про обрання раніше судимому 21-річному мешканцю Червонограда, якого підозрюють у хуліганстві, вчиненому із використанням зброї та погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу (ч.4 ст.296, ч.1 ст.345 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлено, що у травні 2021 року у місті Соснівці (Червоноградський район) поблизу лікарні підозрюваний нецензурно висловлювався та стріляв з короткоствольної зброї у сторону перехожих. Небайдужі свідки викликали поліцію, тоді фігурант вирішив втекти з місця події, при цьому погрожуючи правоохоронцям пістолетом, однак був затриманий.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.
Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – до 7 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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