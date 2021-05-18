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Понад 397 млн грн податку по платі за землю сплачено до місцевого бюджету Львівщини
|Суспільство | 17-05-2021, 13:27
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-квітня 2021 року до місцевого бюджету Львівщини сплачено понад 397 млн грн податку по платі за землю, що у порівняні з аналогічним періодом минулого року більше на 102,6 млн грн (295,3 млн грн). У квітні 2021 року до місцевого бюджету надійшло понад 104, млн грн податку, що у порівняні з квітнем 2020 року більше на 78,1 млн грн (26,2 млн грн).
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