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За збут наркотиків самбірчанин 6 років проведе за ґратами
|Суспільство | 17-05-2021, 17:43
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 35-річного жителя Самбора, якого обвинувачували у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст.307 КК України).
Встановлено, що чоловік упродовж грудня 2020 - березня 2021 року на території Самбора збував особливо небезпечні наркотичні засоби – таблетки «Субітекс», а також канабіс.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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