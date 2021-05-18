За збут наркотиків самбірчанин 6 років проведе за ґратами Суспільство | 17-05-2021, 17:43 0 135



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 35-річного жителя Самбора, якого обвинувачували у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст.307 КК України).



Встановлено, що чоловік упродовж грудня 2020 - березня 2021 року на території Самбора збував особливо небезпечні наркотичні засоби – таблетки «Субітекс», а також канабіс.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури