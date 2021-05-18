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КОМП’ЮТЕРНА «ЗАПАСКА» ЗАМІСТЬ АВТОБУСНОЇ

Суспільство | 17-05-2021, 17:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    
КОМП’ЮТЕРНА «ЗАПАСКА» ЗАМІСТЬ АВТОБУСНОЇ

Під час огляду в пункті пропуску «Шегині» рейсового автобуса, який прямував з Польщі, його 56-річний водій заперечував, що перевозить заборонені чи приховані товари. При цьому чоловік поводився знервовано, що і привернуло увагу прикордонників. Спільно з митниками вони вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу.
В результаті перевірки, у ніші для запасного колеса автобуса було виявлено комплектуючі до комп’ютерів. Зокрема, вентилятори охолодження сервера, файлові сервери, блоки живлення, мережеві адаптери, плати оперативної пам’яті та процесори. Загальна кількість вилученого товару майже 250 одиниць. Сума оцінки встановлюється.
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