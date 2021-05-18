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ЩОБ ПОТРАПИТИ В УКРАЇНУ ІРАНЕЦЬ, ПРИХОПИВ ЧУЖИЙ ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА ФРАНЦІЇ
|Суспільство | 17-05-2021, 20:03
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Іноземця, який намагався потрапити в Україну з чужим документом, затримали прикордонники Львівського загону в аеропорту Львова. Пасажир надав прикордонникам для перевірки паспорт громадянина Французької Республіки. Проте прикордонники відразу засумнівалися щодо приналежності паспортного документа пред’явнику. До того ж під час бесіди чоловік не міг чітко відповісти на запитання, які стосувалися паспортних даних та мети перебування в Україні. Згодом пасажир зізнався, що насправді є громадянином Ісламської Республіки Іран.
Відносно іноземця прийнято рішення про відмову у перетині державного кордону та заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.
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