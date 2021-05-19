Прокуратура у найвищій судовій інстанції відстояла реальне покарання домашньому насильнику Суспільство | 18-05-2021, 09:31 0 81



Верховного Суду України залишив у силі рішення апеляційного суду щодо незаконності вироку суду першої інстанції в частині м’якості призначеного покарання за скоєння домашнього насильства.



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=284340), 37-річний трускавчанин, якого неодноразово притягували до відповідальності за домашнє насильство, у квітні минулого року знущався над своєю 61-річною матір’ю: лаявся, принижував і наносив удари по всьому тілу.



Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства (ст.126-1 КК України), проте, так як потерпіла вкотре пробачила сина і просила не позбавляти волі, то чоловіка засудили до 150 годин громадських робіт і також він зобов’язаний пройти програму для кривдників та пробаційну програму.



Причиною для втручання прокуратури і звернення до апеляційного суду стало те, що обвинувачений скоїв два епізоди домашнього насильства, протягом останніх 2 років тричі засуджувався за нанесення своїй матері тілесних ушкоджень, а також вчинення щодо неї домашнього насильства, а громадські роботи і пробаційна програма не виправили його і не запобігли вчиненню нових кримінальних правопорушень.



Завдяки принциповій позиції обласної прокуратури апеляційний суд скасував незаконне рішення Трускавецького міського суду Львівської області та ухвалив новий вирок – 2 роки позбавлення волі. З таким рішенням погодився і Верховний Суд, не задоволивши апеляційну скаргу засудженого. Відтак, кривдник матері відбуватиме покарання за ґратами.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури