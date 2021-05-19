Триває вивантаження рекордної партії контрабанди, яку привезли на теплоході з цементом до Миколаєва Суспільство | 18-05-2021, 09:34 0 109 https://youtu.be/DvqpSJQFiEQ



Орієнтовно, на судні прибуло 13 тонн контрабанди. Станом на 8-му ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.



Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагались незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу. Контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар.



Незаконний вантаж виявили вчора, 17 травня, у ході реалізації оперативної інформації прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням Морської охорони Держприкордонслужби України.



Заходи проводилися на виконання завдань з протидії правопорушенням, пов’язаних з мінімізацію митних платежів, визначених постановою координаційної наради правоохоронних органів Миколаївської області, яка проводилася під головуванням керівництва Миколаївської обласної прокуратури, із залученням слідчих ДБР.



Наразі слідчі дії продовжуються та встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження біг-бегів (м’яких контейнерів) з контрабандним крамом.



Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.



Коментар: Начальник групи інспекторів прикордонного контролю старший лейтенант Іванна Плантовська.





