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У ЄС послабили правила для Pfizer — тепер вакцини можна зберігати довше
|Суспільство | 18-05-2021, 09:39
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|Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що після розмороження невідкриті флакони вакцини проти COVID-19 виробника Pfizer можна зберігати в холодильнику до місяця.
Джерело: BBC з посиланням на заяву EMA
Деталі: Це набагато довше, аніж рекомендувалося раніше (5 діб).
Видання зазначає, що необхідність транспортування і зберігання при дуже низьких температурах була одним з основних недоліків вакцини Pfizer. Попередні вимоги до зберігання вакцин Pfizer ускладнили їх використання в деяких частинах світу.
Очікується, що ця зміна вплине на розгортання вакцинації в ЄС.
Що передувало: Раніше терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини становили:
до 6 місяців при температурі від -60°C до -80°C;
до 120 годин (5 діб) при температурі від +2°C до +8°C;
до 2 годин при температурі до +25°C.
Після розведення вакцина зберігається 6 годин при температурі від +2°C до +25°C.
Нагадаємо:
Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Кодова назва цього препарату – BNT162b2, його називають також Comirnaty.
Вакцина Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури від -60°C до -80°C.
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