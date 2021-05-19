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НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ІНДІЇ
|Суспільство | 18-05-2021, 09:42
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Нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно дістатися країн ЄС, затримали військовослужбовці Львівського прикордонного загону.
Прикордонники відділення інспекторів «Белз» отримали інформацію від місцевого мешканця про появу двох невідомих осіб, які рухаються по автошляху сполученням Угнів – Белз неподалік міста Белз.
Група реагування швидко затримала двох чоловіків віком 21 та 22 роки, без документів. Під час бесіди чоловіки не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування. Згодом «туристи» повідомили, що вони є громадянами Індії та прибули в Україну з метою навчання.
Затриманих індійців доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування всіх обставин скоєння правопорушення та притягнення їх до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
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