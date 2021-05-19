Україна стала ще ближче до "промислового безвізу" – Мінекономіки Суспільство | 18-05-2021, 09:44 0 93 Згідно першого звіту експертів місії ЄС українська законодавча база має високу відповідність із базою ЄС, цей етап є вагомим на шляху до укладання "промислового безвізу".



Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.



Так, у травні завершилася робота першої попередньої оціночної місії ЄС, за результатами якої представлено перший офіційний звіт. Він є основою для подальших дій щодо завершення транспозиції нормативних документів ЄС; уточнення перекладів та таблиць відповідності, а також аудиту роботи національної інфраструктури якості.



"Ми стали на ще один вагомий крок ближче до укладання "промислового безвізу". Перший звіт експертів місії ЄС з високою позитивною оцінкою щодо відповідності нашої нормативно-законодавчої бази до бази ЄС - це дійсно зелене світло до подальших важливих етапів.



Вперше за всю незалежність України ми рухаємось до цілі "промисловий безвіз" дуже впевнено, системно і планомірно. Вперше за багато років відбулася комплексна оцінка всіх документів, необхідних для укладання угоди", – прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.



Експерти оцінили рівень транспозиції кожного з 80 нормативних актів ЄС, впровадження яких буде потрібною для укладання угоди з "промислового безвізу". Було встановлено, що 67 документів належно застосували законодавчі акти ЄС, щодо 13 документів робота триває. Щодо 6 з них було надано проекти відповідних нормативних актів ЄС.



Експерти ЄС надали рекомендації щодо транспозиції документів ЄС, перекладу, підготовки таблиць відповідності тощо. Крім того, визначено блок питань, які необхідно врегулювати на стадії підготовки до укладання угод. Йдеться про визнання маркування СЕ, участі в системах RAPEX і ICSMS.



Також експерти дійшли висновку, що національна інфраструктура якості працює на основі норм і принципів ЄС. Відтепер відомство може розпочати оцінку роботи інституцій – наступний етап до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції ("промисловий безвіз").



У найближчі тижні розпочнеться комплексний аудит роботи усіх інституцій в сфері технічного регулювання, додали у Мінекономіки.



Нагадуємо:



В уряді України розраховують у 2021 році підписати з ЄС угоду про "промисловий безвіз".