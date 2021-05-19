Чуйний нюх собак митниці допоміг виявити небезпечні предмети Суспільство | 18-05-2021, 09:49 0 125

Наркотичні засоби та зброю виявили працівники Галицької митниці Держмитслужби завдяки службовим собакам.

Днями заборонені до переміщення товари виявили в поштових відправленнях в одному з підрозділів митного поста «Львів-поштовий». Службовий собака кокер - спаніедь на кличку Тедді у двох посилках винюхав майже 30 г канабісу та понад 130 таблеток, які відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Їх задекларували як вітаміни.

В іншому випадку працівники митниці виявили гвинтівку та набої. Аби замаскувати цю поставку, відправник розділив її на частини і відправив окремо в чотирьох поштових відправленнях. У деклараціях було вказано, що це товари домашнього вжитку. Однак така хитрість не завадила кокер-спанієлю на кличку Чейз виявити небезпечну поставку.

Загалом за чотири місяці цього року службові собаки кінологічної команди Галицької митниці Держмитслужби понад 40 разів виявляли наркотичні засоби, зброю та тютюнові вироби.

