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Чуйний нюх собак митниці допоміг виявити небезпечні предмети
|Суспільство | 18-05-2021, 09:49
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Наркотичні засоби та зброю виявили працівники Галицької митниці Держмитслужби завдяки службовим собакам.
Днями заборонені до переміщення товари виявили в поштових відправленнях в одному з підрозділів митного поста «Львів-поштовий». Службовий собака кокер - спаніедь на кличку Тедді у двох посилках винюхав майже 30 г канабісу та понад 130 таблеток, які відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Їх задекларували як вітаміни.
В іншому випадку працівники митниці виявили гвинтівку та набої. Аби замаскувати цю поставку, відправник розділив її на частини і відправив окремо в чотирьох поштових відправленнях. У деклараціях було вказано, що це товари домашнього вжитку. Однак така хитрість не завадила кокер-спанієлю на кличку Чейз виявити небезпечну поставку.
Загалом за чотири місяці цього року службові собаки кінологічної команди Галицької митниці Держмитслужби понад 40 разів виявляли наркотичні засоби, зброю та тютюнові вироби.
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