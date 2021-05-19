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Галина Романишин, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, про підсумки деклараційної кампанії у 2021 році

Суспільство | 18-05-2021, 12:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    


За результатами цьогорічної деклараційної кампанії до контролюючих органів Львівщини громадянами подано 12104 декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік. Загальна сума задекларованого ними доходу становить 2964,1 млн гривень.

Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи подано 4163 декларації та задекларовано 1387,2 млн гривень. Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 100,5 млн грн та з військового збору 15,5 млн гривень.

Громадянами, які згідно з законодавством мають право на отримання податкової знижки подано 6733 декларації. До повернення з бюджету внаслідок використання права на податкову знижку підлягає – 21,4 млн гривень.
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