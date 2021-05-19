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Працівники Галицької митниці запобігли незаконному ввезенню майже півтонни розчинної кави
|Суспільство | 18-05-2021, 13:46
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Напій перевозили у мішках під виглядом грунтосуміші.
Учора, 17 травня, близько півночі в пункт пропуску «Шегині-Медика» з Республіки Польщі прибув мікроавтобус під керуванням громадянина України, 24-річного мешканця Львівщини. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», а це означало, що він переміщував товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та письмовому декларуванню, а також не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження. Однак працівники митниці скерували авто в місце поглибленого огляду. Там у багажному відділенні. в мішках з-під грунтосуміші, вони виявили розчинну каву. Загалом було 368 кг. В іншому аналогічному випадку в автомобілі українця виявили ще близько 100 кг такого продукту.
За цими фактами за ст. 471 Митного кодексу України складено протоколи про порушення митних правил. Товар вилучено. Його точну вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.
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