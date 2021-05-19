Збитки на понад пів мільйона гривень: у Львові посадовець нажився на ремонті медустанови Суспільство | 18-05-2021, 16:29 0 113

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури за результатами проведених експертиз повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні директору одного з ТзОВ Львова, яке виконувало за бюджетні кошти ремонтні роботи в місцевій медустанові (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).



Встановлено, що з серпня по грудень 2016 року службовець підробляв офіційні документи та вносив до них завідомо неправдиву інформацію про вартість використаних матеріалів (завищував ціни) при виконанні товариством будівельних робіт у головному корпусі комунальної установи ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр». Таким чином він зміг заволодіти бюджетними коштами на суму понад 585 тис грн.



Наразі правоохоронцям вдалося зібрати достатньо доказів причетності фігуранта до вчинення цих кримінальних правопорушень для повідомлення йому про підозру. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до розкрадання бюджетних коштів, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП у Львівській області, за матеріалами УСБУ у Львівській області.



Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури