«Львівщина першою в Україні почала перехід на вибірковий спосіб рубок у лісах», - Юрій Холод Суспільство | 18-05-2021, 16:30 0 102





На Львівщині відбулася виїзна нарада щодо проведення вибіркових лісових рубок та переходу до систем наближеного до природи лісівництва. Учасниками заходу були Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець та заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.





«Виїзна нарада та семінар лісівників і науковців з різних областей відбулися саме на Львівщині, бо наша область першою почала перехід на вибірковий спосіб рубок в лісах. Перші укази директора Держлісагентства про перехід до наближеного до природи лісівництва датовані 2006 роком. Згодом обласна рада профінансувала напрацювання пропозицій змін законодавства у цій галузі. Лісівники нашої області пройшли навчання та підвищили кваліфікацію у Національному лісотехнічному університеті, а також вивчали досвід Швейцарії та Німеччини», - розповів Юрій Холод.







Також він зазначив, що в нашій області діє програма розвитку лісового господарства на 2017-2021 роки. І Львівщина чи не єдина область в Україні, яка її щороку фінансує.







Загалом на виконання її завдань і заходів із загального фонду обласного бюджету було виділено 24,815 млн гривень.



Зокрема, у 2017 – 2,5 млн грн, 2018 – 5,0 млн грн, 2019 – 5,0 млн грн, 2020 – 10,315 млн грн та у 2021 – 2,0 млн грн.







«Перед нами стоїть кілька важливих завдань. Це - якісне реформування системи обласного комунального підприємства «Галсільліс», напрацювання нової обласної програми розвитку лісового господарства на 2022-2027 роки, внесення наших вже напрацьованих змін щодо вибіркових рубок до чинного законодавства України. А також повне ламання стереотипів про необхідність суцільних рубок і перехід на наближене до природи лісівництво», - пояснює заступник голови Львівської обласної ради.







Треба зазначити, що вибіркові рубки є дорожчі від суцільних на щонайменше 30-40%, однак вони є більш екологічні, зберігають різновікові мішані ліси, які є природними і властивими для нашого регіону. Така система рубок застосовується у всьому цивілізованому світі.







Виїзна нарада лісівників триватиме 3 дні. Вона почалася семінаром у державному підприємстві «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» в Брюховичах і продовжиться в лісових господарствах Стрийщини, Бібреччини та Сколівщини.