Червоноградська окружна прокуратура вимагає повернути громаді землі вартістю понад 16 млн грн Суспільство | 19-05-2021, 09:26 0 124



За позовом Червоноградської окружної прокуратури відкрито провадження у справі про визнання договору оренди землі площею 4,31 га та вартістю 16,3 млн грн недійсним.



У липні минулого року Львівська облдержадміністрація передала в оренду трьом фізичним особам земельну ділянку для розміщення та експлуатації будівель і споруд автотранспорту та дорожнього господарства на території с.Острів (Червоноградський район). Однак укладений договір оренди не відповідав вимогам чинного законодавства, що і стало причиною для втручання прокуратури.



Відтак, прокурори вимагатимуть в суді скасувати державну реєстрацію права користування земельною ділянкою та повернути її територіальній громаді.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури