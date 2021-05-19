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Червоноградська окружна прокуратура вимагає повернути громаді землі вартістю понад 16 млн грн
|Суспільство | 19-05-2021, 09:26
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За позовом Червоноградської окружної прокуратури відкрито провадження у справі про визнання договору оренди землі площею 4,31 га та вартістю 16,3 млн грн недійсним.
У липні минулого року Львівська облдержадміністрація передала в оренду трьом фізичним особам земельну ділянку для розміщення та експлуатації будівель і споруд автотранспорту та дорожнього господарства на території с.Острів (Червоноградський район). Однак укладений договір оренди не відповідав вимогам чинного законодавства, що і стало причиною для втручання прокуратури.
Відтак, прокурори вимагатимуть в суді скасувати державну реєстрацію права користування земельною ділянкою та повернути її територіальній громаді.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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