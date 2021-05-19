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Пенсіонерка за віком має приватизовану земельну ділянку в садівничому товаристві. Чи повинна вона сплачувати земельний податок за свою ділянку та за землі загального користування у такому товаристві?

Суспільство | 19-05-2021, 11:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    

Пунктом 281.1 ст. 281 Податкового кодексу визначено пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб. Так, зокрема, пенсіонери (за віком) звільняються від сплати земельного податку.

Згідно з п. 281.2 зазначеної статті звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 цієї статті, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм, зокрема для ведення садівництва — не більше як 0,12 га.

Таким чином, у разі наявності у фізичних осіб — членів садівницького товариства приватизованих земельних ділянок (свідоцтво на право власності) земельний податок самостійно сплачується власниками на загальних підставах або використовується пільга зі сплати податку відповідно до вимог ст. 281 Податкового кодексу.

Пенсіонерка за віком не є платником земельного податку за приватизовану земельну ділянку та за земельні ділянки загального користування садівницького товариства.

Детальніше:http://www.visnuk.com.ua/uk/faq/question/2160
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