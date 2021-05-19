Розпочато прийом проєктних заявок на Конкурс ініціатив місцевих карпатських громад-2021 2.0 Суспільство | 19-05-2021, 11:36 0 72

18 травня Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» офіційно оголосила старт другого конкурсного набору 2021 року у рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад.



Виконавча директорка Асоціації Галина Литвин зазначає: «Цей Конкурс дає можливість подвоїти шанси на втілення ініціатив для розвитку громад і додати ще більше успішно втілених проєктів на мапу Карпат. На відміну від попереднього набору участь у конкурсі можуть брати і органи місцевого самоврядування, і комунальні некомерційні заклади-розпорядники бюджетних коштів. Підтримка за кошти гранту надається як на реалізацію інфраструктурних заходів, так і на «м’які» проєкти. Чекаємо від громад цікавих ідей, спрямованих на розвиток Карпат. Уже незабаром детальніше розповімо про умови конкурсу під час навчань, які проведемо у кожній з областей».



Заявниками Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад-2021 2.0 можуть бути органи місцевого самоврядування, громадські організації, агенції регіонального розвитку, благодійні організації та комунальні заклади/установи/підприємства. Проєкти повинні відповідати одному із п’яти затверджених пріоритетів, а саме:



· збереження і популяризація історико-культурної спадщини



· збереження і популяризація природної спадщини



· розвиток спорту в гірських громадах



· безпека громад Карпатського регіону



· подолання наслідків COVID-19 для закладів охорони здоров’я та суб’єктів підприємництва.



Максимальний розмір гранту складає 250 тис. грн, обов’язковою умовою є наявність власного внеску у розмірі не менше 20% від загального бюджету проєкту.



Фінансування конкурсного набору здійснюється за кошти обласних бюджетів Закарпатської Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької областей.



Триватиме прийом проєктних заявок до 18 червня 2021 року.



Детальніша інформація про конкурс та аплікаційна форма за посиланням:



https://ekarpaty.com/konkurs-initsiatyv-mistsevykh-karpatskykh-hromad-2021-2/



Довідково:



Конкурс ініціатив місцевих карпатських громад з 2018 року проводиться Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» спільно з Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською і Чернівецькою обласними радами і обласними державними адміністраціями. У 2018-2020 роках реалізовано 150 проєктів у рамках 4 конкурсних наборів: 3 за кошти обласних бюджетів і 1 за кошти державного бюджету за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України.



У 2021 році Асоціація проводить 2 конкурсні набори, у рамках яких загалом очікуємо понад 70 проєктів-переможців. Прийом заявок 1-го набору проводився з 30 березня до 30 квітня, прийом на 2-ий набір триває з 18 травня до 18 червня.