На Стрийщині відбулася нарада щодо впровадження інноваційних методів ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва Суспільство | 19-05-2021, 14:35 0 34









У середу 19 травня 2021 року, голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, народний депутат України Матусевич О.Б. та лісівники Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Тернопільської областей, в рамках проведення виїзної наради щодо застосування рубок переформування та проведення поступових, вибіркових і комбінованих систем рубок головного користування ознайомилися з роботою Стрийського лісгоспу.

ДП «Стрийський лісгосп» - державне підприємство, яке одне з перших в Україні, у 2013 році, перейшло на прогресивні європейські методи ведення лісового господарства, а саме впровадження рубок переформування, які широко і успішно проводяться німецькими, чеськими, швейцарськими, а також польськими лісівниками.

Рубки переформування – це комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення чистих одновікових насаджень у багатоярусні мішані різновікові деревостани. Ці рубки є цінні тим, що забезпечують багатоцільове ведення лісового господарства, що базується на принципах сталого та наближеного до природи лісівництва з урахуванням важливих на сьогодні соціальних, екологічних та економічних потреб.

Поставивши за мету, знайти оптимальний спосіб проведення рубок переформування, на території ДП «Стрийський лісгосп» на базі Задеревацького лісництва у 2008 році було створено науково-виробничий стаціонар «Моршинський» площею 0,8 га.

Учасники наради мали змогу на власні очі переконатися в ефективності запровадження рубок переформування. Директор підприємства Ростислав Павлів продемонстрував учасникам наради ділянки із закладеними пробними площами, які характеризують успішність природного поновлення та його якісний і кількісний склад, видове біорізноманіття, вертикальну структуру та запас деревостану. Продемонстровані ділянки, на яких вже проведені один, два або три прийоми рубок переформування. Присутні мали змогу порівняти деревостани після рубок переформування з контрольною ділянкою, де ця рубка не проводилась.

У Стрийському лісгоспі рубки переформування проведені на площі 1362 га.

Про високу ефективність цих рубок також наголосили перший заступник начальника Львівського ОУЛМГ Ярослав Целень та завідувач кафедри лісівництва НЛТУ України, професор Григорій Криницький, які стояли у витоках запровадження рубок переформування в лісах Львівщини.

На завершення наради, Юрій Болоховець зазначив, що рубки переформування дозволяють вирощувати біологічно-стійкі, високопродуктивні деревостани у час кліматичних змін.



