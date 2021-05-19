За підробку негативного тесту на COVID-19 житель Краковця заплатить 850 грн Суспільство | 19-05-2021, 14:36 0 45



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 27-річного жителя Краковця (Яворівський район), якого обвинувачували у підробленні та використанні підробленого негативного тесту на COVID-19 (ч.1, ч.4 ст.358 КК України).



Встановлено, що на початку квітня цього року чоловік в домашніх умовах виготовив висновок дослідження на виявлення SARS-CoV-2 з негативним результатом, аби не відбувати самоізоляцію при поверненні на територію України з Республіки Польща.



У подальшому, перебуваючи на пункті пропуску через державний кордон України «Краковець - Корчова», під час перевірки документів він пред’явив цей підроблений документ інспектору Державної прикордонної служби України.



Суд підтримав аргументовану позицію прокурорів Яворівської окружної прокуратури і призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 грн).



Пресслужба Львівської обласної прокуратури