Через фальшиві документи працівники Галицької митниці вилучили вантажівку вартістю понад пів мільйона гривень Суспільство | 19-05-2021, 16:54 0 88



Так до митного оформлення в пункті пропуску «Шегині - Медика» громадянин України, 28- річний мешканець Львівщини подав документи, згідно з якими вартість тягача та напівпричепа - близько 11тис євро. Продавцем зазначена компанія з Естонії, а отримувачем - підприємство з м. Луцьк. Однак, згідно з документами, які виявили під час митного контролю, їх стравжня вартість майже удвічі вища від зазначеної. Так вартість сідельного тягача - понад 420 тис. грн, а – напівпричепа - майже 100 тис. грн . Окрім того, продавцями товару зазначено польські компанії, а отримувачем - фізичну особу.

Отже, громадянин України подав документи, які містять неправдиві відомості щодо продавця, отримувача та вартості товару. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Сідельний тягач «VOLVO» та напівпричіп «SCHMITZ» 2012 року випуску вилучено. Справу скерують до суду.

