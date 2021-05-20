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На порядку денному – безпека кордону, сприяння торгівлі та створення комфортних умов подорожнім
|Суспільство | 19-05-2021, 17:25
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Питання прискорення перетину кордону та створення сприятливих умов для легкових автомобілів та подорожніх обговорили вчора, 18.05.2021, у пункті пропуску «Рава Руська - Гребенне» керівники Галицької митниці Держмитслужби Андрій Колобродов та командир Львівського прикордонного загону полковник Анатолій Федорчук.
Очільники установ оглянули пункт пропуску та проінспектували хід робіт щодо впровадження спільного використання представниками Держприкордон-служби та Держмитслужби електронних даних. Для цього буде запроваджено зміни у послідовності здійснення контрольних операцій в напрямку виїзду з території України легкового автотранспорту. Спочатку посадові особи прикордонної служби будуть вносити інформацію про осіб і транспортні засоби, які перетинають державний кордон України, а вона автоматично передаватиметься митним органам. Це дозволить уникнути дублювання функцій і пришвидшить перетин кордону подорожніми.
«Метою впровадження такої форми контролю є передусім координація та співпраця між нашими підрозділами, оптимізація контрольних процедур, забезпечення належного рівня безпеки та сприяння торгівлі, а також пришвидшення перетину кордону громадянами», - відзначив керівник Галицької митниці Держмитслужби Андрій Колобродов.
Варто зазначити, що така форма контролю уже здійснюється для автобусного руху в усіх пунктах, а також для легкового транспорту у пунктах пропуску «Грушів», «Угринів», «Смільниця». Щодо пунктів пропуску«Краковець» та «Шегині», то такі зміни заплановані після їх реконструкції.
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