НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ АВТО ЗАПАКОВАНЕ ЦИГАРКАМИ Суспільство | 19-05-2021, 19:21 0 81



Сьогодні на кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону зупинили мікроавтобус – «Мерседес» під керуванням 53 річного громадянина України.

Транспортний засіб прямували до сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині». В ході наявної оперативної інформації, прикордонники прийняли рішення про поглиблений огляд автомобіля. В ході якого прикордонники спільно з працівниками митниці виявили тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Winston» у кількості - 1770 пачок. Які знаходились у конструктивних порожнинах автомобіля, а саме у спеціально виготовленому тайнику у вигляді подвійного днища авто. Сигарети та автомобіль вилучено, сума оцінки буде встановлена додатково.



