Не довіз до іподрому: галицькі митники зупинили на кордоні нетиповий вантаж Суспільство | 19-05-2021, 19:22 0 96

Так, 18 травня, в пункті пропуску «Краківець-Корчова» під час огляду легкового автомобіля, який прямував в Україну з Республіки Польщі, працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили елементи амуніції для верхової їзди, а саме: два шкіряні сідла, вартістю від 80 до 130 тисяч гривень.

Високовартісне спорядження для наїзників водій помістив серед особистих речей і запевнив митників, що не знав про їх вартість. Однак це не звільнило 28-річного громадянина України, мешканця Тернопільщини від відповідальності за порушення митних правил.

За цим фактом складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено, згодом фахівці встановлять його точну вартість, справу буде скеровано до суду.

