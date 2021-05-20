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При Львівській обласній раді планують створити молодіжну раду

Суспільство | 19-05-2021, 20:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    

Під час засідання постійної комісії з питань молоді та спорту сьогодні, 19 травня, депутати обговорили ідею створення молодіжної ради при Львівській обласній раді, а також ознайомились із процесами створення молодіжних консультативно-дорадчих органів, які зараз відбуваються у територіальних громадах області.

Як зауважила голова комісії Тетяна Бей, важливо, аби новостворена молодіжна рада при обласній раді була ефективною, а для цього створені молодіжні ради в громадах делегуватимуть своїх представників у майбутню молодіжну раду при облраді, щоб доносити ідеї та проблеми своїх громад.

«Плануємо, аби обласна молодіжна рада працювала як постійно діючий консультативно-дорадчий орган обласної ради. Наприклад, молодь зможе брати участь у роботі депутатських комісій, висловлювати свої пропозиції, ініціювати розгляд питань, тощо», - розповіла Тетяна Бей.

До слова, зараз в області триває процес створення молодіжних рад при територіальних громадах. На даний час вже створено молодіжні консультативно-дорадчі органи в 11-ох громадах, а саме: Дрогобицькій, Жовківській, Добросинсько-Магерівській, Ходорівській, Меденицькій, Стрілківській, Бориславській, Пустомитівській, Сокальській, Тростянецькій та Рудківській.

Додамо, що ініціатором створення молодіжної ради при Львівській обласній раді є голова постійної комісії з питань молоді та спорту Тетяна Бей.

Крім того, за інформацією відділу молодіжної політики Львівської ОДА, попередньо восени на Львівщині триватиме проект «Молодіжна модель Львівської обласної ради».

Це симуляційне засідання, до роботи якого долучиться молодь – члени новостворених молодіжних рад при територіальних громадах. Основна мета проєкту – надати можливість учасникам відчути себе депутатом, долучитися до управлінської діяльності області та допомогти молоді зрозуміти діяльність органів місцевого самоврядування на рівні області.
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