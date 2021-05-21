Переваги використання програмних РРО над традиційними Суспільство | 20-05-2021, 13:50 0 107



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що серед переваг використання програмних РРО над традиційними РРО основними є такі:



- онлайн реєстрація;



- онлайн передача (отримання) даних до (від) фіскального серверу контролюючого органу;



- автоматичне створення Z-звіту засобами фіскального серверу або засобами програмного РРО;



- передача даних до ДПС без залучення інформаційних еквайєрів;



- робота в режимі offline (до 36 годин разово та не більше 168 годин протягом календарного місяця), дані про здійснені розрахункові операції надсилають до податкової після завершення режиму offline.



Звертаємо увагу, щоб використовувати програмний РРО суб’єктам господарювання необхідно отримати електронний підпис, встановити програмне забезпечення на будь-який зручний пристрій, який є в наявності, це може бути комп’ютер, смартфон чи планшет. Наступний крок – реєстрація каси та касирів, введення товарів в ПРРО. Після цього вже можна реєструвати розрахункові операції та відправляти електронні чеки.





