Директор фірми-підрядника привласнив понад пів мільйона гривень на реконструкції сміттєзвалища у Червоноградському районі Суспільство | 20-05-2021, 16:19 0 108

За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури за результатами проведення експертиз повідомлено про підозру 29-річному директору одного з підприємств Львова за заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України).



Встановлено, що у грудні 2017 року керівник підприємства-підрядника, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи з запобігання виникненню надзвичайної ситуації на полігоні ТПВ (реконструкція сміттєзвалища) у м. Великі Мости (Червоноградський район), вносив в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, зокрема, щодо обсягу проведених робіт, які фактично не були здійснені. Таким чином йому вдалося заволодіти коштами місцевого бюджету на суму понад 500 тис грн.



Наразі правоохоронцям вдалося зібрати достатньо доказів причетності фігуранта до вчинення цих кримінальних правопорушень для повідомлення йому про підозру. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до розкрадання бюджетних коштів, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури