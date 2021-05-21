Ухилення від сплати податків: вилучили понад 1,3 млн грн необлікованих готівкових коштів Суспільство | 20-05-2021, 17:36 0 91



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проведено обшуки у межах кримінального провадження за фактом ухилення суб’єктом господарської діяльності від сплати податків (ч.3 ст.212 КК України).



Встановлено, що фірма реалізовувала будівельні матеріали (водостічні системи, покрівельні матеріали, бітуми тощо) на території України за готівкові кошти, у той же час не відображаючи фактичні обсяги реалізованої продукції по бухгалтерському та податковому обліках.



У ході проведення обшуків вилучено понад 1,3 млн грн необлікованих готівкових коштів, системні блоки, флеш-накопичувачі, чорнові записи, печатки та штампи суб’єктів господарської діяльності.



Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюється коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.



Заходи з викриття проводилися обласною прокуратурою спільно зі слідчими та оперативними працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255000 – 425000 грн) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури