|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДРІБ'ЯЗКОВОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ, УКРАЇНЕЦЬ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ МІКРОАВТОБУСА
|Суспільство | 21-05-2021, 08:51
| 0 82
|
Прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного переміщення через кордон сигарет. Контрабандний тютюн виявили вчора в пункті пропуску «Дякове» під час спільного з митниками поглибленого огляду мікроавтобуса «Мерседес Спринтер».
У ході перевірки транспортного засобу, яким 53-річний чернівчанин віз до ЄС українських заробітчан, під обшивкою бокових стінок вантажного відсіку оглядова група виявила 320 пачок сигарет різних марок.
У встановленому законодавством порядку «Мерседес» та тютюнові вироби в українця вилучили, сума їх оцінки склала майже 370 тисяч гривень.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
|