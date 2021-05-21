ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДРІБ'ЯЗКОВОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ, УКРАЇНЕЦЬ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ МІКРОАВТОБУСА Суспільство | 21-05-2021, 08:51 0 82



Прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного переміщення через кордон сигарет. Контрабандний тютюн виявили вчора в пункті пропуску «Дякове» під час спільного з митниками поглибленого огляду мікроавтобуса «Мерседес Спринтер».



У ході перевірки транспортного засобу, яким 53-річний чернівчанин віз до ЄС українських заробітчан, під обшивкою бокових стінок вантажного відсіку оглядова група виявила 320 пачок сигарет різних марок.



У встановленому законодавством порядку «Мерседес» та тютюнові вироби в українця вилучили, сума їх оцінки склала майже 370 тисяч гривень.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



