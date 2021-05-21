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Доба на Донбасі: окупанти 10 разів зривали "тишу"

Суспільство | 21-05-2021, 09:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    
За добу 20 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби – два рази.
Доба на Донбасі: окупанти 10 разів зривали "тишу"

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селищ Шуми та Гнутове російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Втрат серед бійців ЗСУ немає.


Станом на 7 годину ранку 21 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.
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