Шановні платники податків! Суспільство | 21-05-2021, 14:09 0 82



З метою оцінювання громадськістю рівня корупції в органах Державної податкової служби, проводиться анонімне опитування щодо оцінювання рівня корупції в органах ДПС – Анкетування. Пройти опитування можна за посиланням http://tax.gov.ua/anketa/?3328193862 .



