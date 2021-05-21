Шановні платники податків!...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 21/05/2021 Двох митників митного поста «Угринів» підозрюють в одержанні хабарів за незаконний пропуск товарів з Польщі...>> «Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...>> “Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи...>> У Львові відкрили інформаційну таблицю на фасаді будинку, де була легендарна кав'ярня «Шкоцька»...>> Виконавчий комітет прийняв рішення щодо врегулювання приєднання до мереж водозабезпечення і водовідведення позаміських споживачів...>> У Львові триває архітектурний конкурс, задля розроблення проєкту комплексу слідчого ізолятора на вул. Збиральній...>> На площі Ринок відкрили виставку з нагоди 50-ліття львівського скансену...>> Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов...>> З нагоди Свята Героїв місто виплатить матеріальну допомогу...>> «СИРНА» КОНТРАБАНДА...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вбивство на Драгоманова: підозрюваного взяли під варту...
20-05-2021, 09:22  >>> 
Через стрілянину в Торонто загинув чоловік, ще троє поранених...
17-05-2021, 10:27  >>> 
За вбивство сусідки житель Зашкова проведе 7 років за ґратами...
12-05-2021, 09:13  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Серед країн Європи Україна лишається в 10-ці лідерів за смертністю від коронавірусу...
21-05-2021, 08:56  >>> 
США збільшують експорт доз вакцини проти COVID-19 – Reuters...
21-05-2021, 08:46  >>> 
За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей...
20-05-2021, 08:44  >>> 
Купить водосточные системы в Киеве | Космолот

Шановні платники податків!

Суспільство | 21-05-2021, 14:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    


З метою оцінювання громадськістю рівня корупції в органах Державної податкової служби, проводиться анонімне опитування щодо оцінювання рівня корупції в органах ДПС – Анкетування. Пройти опитування можна за посиланням http://tax.gov.ua/anketa/?3328193862 .
   Новини по темі: Суспільство
Двох митників митного поста «Угринів» підозрюють в одержанні хабарів за незаконний пропуск товарів з Польщі...
21-05-2021, 17:25  >>> 
Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов...
21-05-2021, 14:55  >>> 
«СИРНА» КОНТРАБАНДА...
21-05-2021, 14:52  >>> 
Відкориговані тарифи на проїзд у громадському транспорті набудуть чинності з четверга, 27 травня...
21-05-2021, 14:38  >>> 
1300 доларів США хабаря для митника за махінації з «євробляхами»...
21-05-2021, 14:12  >>> 
Понад 423 млн грн плати за землю надійшло до місцевого бюджету Львівщини...
21-05-2021, 14:10  >>> 
Шановні платники податків!...
21-05-2021, 14:09  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: Євробачення, відставка міністрів...
19-05-2021, 09:29  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Байден про Ізраїль, paperless...
18-05-2021, 09:47  >>> 
Головні новини неділі та ночі: війна в Секторі Гази, скасування штрафів за в'їзд з ОРДЛО...
17-05-2021, 10:41  >>> 
   ПолітикаПолітика
Байден пообіцяв відновити ізраїльський "Залізний купол" і допомогти Газі...
21-05-2021, 08:52  >>> 
Блінкен і глава МЗС Канади обговорили ескалацію з боку Росії...
21-05-2021, 08:50  >>> 
"Північний потік-2": у Сенат США внесли законопроєкт про санкції без винятків...
21-05-2021, 08:44  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Марсовий вертоліт Ingenuity здійснить 6 політ на Червоній планеті...
21-05-2021, 08:54  >>> 
Штучний інтелект (Artificial Intelligence, AI) – рушійна сила технічного прогресу в сучасному керованому даними цифровому світі....
18-05-2021, 12:55  >>> 
ЄС продовжив кіберсанкції проти російських і китайських хакерів...
18-05-2021, 08:08  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Двох митників митного поста «Угринів» підозрюють в одержанні хабарів за незаконний пропуск товарів з Польщі...
21-05-2021, 17:25  >>> 
Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов...
21-05-2021, 14:55  >>> 
«СИРНА» КОНТРАБАНДА...
21-05-2021, 14:52  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 
“Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи...
21-05-2021, 17:21  >>> 
ІЩЕ 10 КРАЇН ПРОЙШЛИ ДО ФІНАЛУ ЄВРОБАЧЕННЯ: З КИМ ЗМАГАТИМЕТЬСЯ УКРАЇНА...
21-05-2021, 01:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:25 Двох митників митного поста «Угринів» підозрюють в одержанні хабарів за незаконний пропуск товарів з Польщі
17:24 «Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»
17:21 “Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи
17:13 У Львові відкрили інформаційну таблицю на фасаді будинку, де була легендарна кав'ярня «Шкоцька»
15:28 Виконавчий комітет прийняв рішення щодо врегулювання приєднання до мереж водозабезпечення і водовідведення позаміських споживачів
15:27 У Львові триває архітектурний конкурс, задля розроблення проєкту комплексу слідчого ізолятора на вул. Збиральній
15:25 На площі Ринок відкрили виставку з нагоди 50-ліття львівського скансену
14:55 Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов
14:54 З нагоди Свята Героїв місто виплатить матеріальну допомогу
14:52 «СИРНА» КОНТРАБАНДА

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования