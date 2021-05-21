Понад 423 млн грн плати за землю надійшло до місцевого бюджету Львівщини Суспільство | 21-05-2021, 14:10 0 94







Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-квітня 2021 року до місцевого бюджету Львівщини сплачено 423 млн. грн. плати за землю, що в порівнянні з відповідним періодом 2020 року на 105,9 млн. грн., або на 33,4 відсотки більше.



У квітні 2021 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло 110,1 млн. грн. плати за землю, що в порівнянні з відповідним періодом 2020 року на 81,0 млн. грн. або на 278,4 відсотків більше.





