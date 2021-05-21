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1300 доларів США хабаря для митника за махінації з «євробляхами»

Суспільство | 21-05-2021, 14:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    


За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та затримано двох мешканців Львова на підбуренні до надання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.368, ч.4 ст.27 - ч.3 ст.369 КК України).
За даними слідства, вказані особи підбурювали громадянина до надання неправомірної вигоди у розмірі 1300 доларів США службовій особі Львівської митниці ДМС. Натомість службовець мав внести фіктивні відомості до бази даних митниці щодо виїзду автомобіля іноземної реєстрації за межі України, тоді як авто межі території України не покидало, з метою уникнення особою, що ввозила цей транспортний засіб на територію України адміністративної відповідальності.



Затримали фігурантів у порядку ст.208 КПК України під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США.



Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцем проживання та безпосередньо на митному пості. Після їх завершення буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів.



Перевіряється причетність службових осіб Львівської митниці ДФС до вказаної протиправної діяльності.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу представництва внутрішньої безпеки у Львівській області управління ГУ ВБ СБ України.



Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.





Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку

і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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