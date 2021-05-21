Відкориговані тарифи на проїзд у громадському транспорті набудуть чинності з четверга, 27 травня Суспільство | 21-05-2021, 14:38 0 117 Як повідомив Орест Олеськів, начальник управління транспорту ЛМР, відповідно до рішень виконавчого комітету ЛМР «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті», та «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті», відкориговані тарифи вступають в дію з дати їх оприлюднення. Відповідно новий тариф буде застосовано з четверга, 27 травня.



«Сьогодні виконавчий комітет ухвалив два рішення щодо коригування тарифу на проїзд в громадському транспорті. Згідно з прийнятими рішеннями, нові тарифи вступають в дію з дати їх опублікування, тому це буде з четверга, 27 травня.



Дискусія про необхідність коригування тарифу розпочалася ще з березня цього року. Так, 14 березня відбулися публічні представлення розрахунків і з цього часу тривали усі необхідні процедури. Ми проводили публічну обговорення, у яких брали участь перевізники, депутати, а всі бажаючі могли доєднатися через зум. Перевізники представили свої розрахунки, які проводили відповідно до методики міністерства. Згідно з ними економічна вартість проїзду в автобусах становить 14 грн 60 коп, і 12 грн 40 коп – для електротранспорту. Однак, враховуючи можливості мешканців, прийняли компромісне рішення – 10 грн для автобусів, 10 грн базовий для електротранспорту і 9 грн та 8 грн 50 коп в залежності від способу придбання квитка.



Відзначу, що Постановою Кабміну щодо розрахунку тарифу вимагається проводити зміни, якщо зростає вартість пального на 10%. На сьогодні ми маємо зростання більше ніж на 15%. Також по всіх інших показниках – вартість матеріалів, запчастин, заробітна плата, які входять в тариф, маємо зростання на 20-30%. Тому ми зобов’язані були коригувати тариф», - розповів Орест Олеськів, начальник управління транспорту.



За його словами, у планах міста оновлення транспорту. На жаль, останній тендер по закупівлях був скасований, але таки планують відновити співпрацю щодо цієї закупівлі. Також у планах закупівля електробусів, адже місто робить акцент на екологічному транспорті.





