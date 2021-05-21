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«СИРНА» КОНТРАБАНДА
|Суспільство | 21-05-2021, 14:52
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Для перетину кордону з Польщі до України в пункт пропуску «Шегині» прибув мікроавтобус «Газель» під керуванням 29-річного мешканця Львівської області. Під час поглибленого огляду авто правоохоронці спільно з працівниками митниці під капотом в моторному відсіку автомобіля виявили сир, різних торговельних марок. Загальна вага продукту склала 101 кілограм. Товар вилучено співробітниками митниці.
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