Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов Суспільство | 21-05-2021, 14:55 0 97 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову до кінця доби сьогодні й на 22 – 24 травня буде надзвичайна пожежна небезпека. Також 22 травня вранці та вдень будуть пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, в другій половині дня – грози, град.



Львівська міська рада закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.



