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| Газета №35 (55) / 2014
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Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов
|Суспільство | 21-05-2021, 14:55
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|Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову до кінця доби сьогодні й на 22 – 24 травня буде надзвичайна пожежна небезпека. Також 22 травня вранці та вдень будуть пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, в другій половині дня – грози, град.
Львівська міська рада закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.
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