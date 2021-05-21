Двох митників митного поста «Угринів» підозрюють в одержанні хабарів за незаконний пропуск товарів з Польщі Суспільство | 21-05-2021, 17:25 0 90



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди 38-ми та 39-ти річним державним інспекторам одного з митних постів Львівської митниці ДФС (ч.1 ст.368 КК України).



Встановлено, що упродовж квітні – травня 2019 року двоє співробітників митного поста «Угринів» впровадили схему систематичного отримання від громадянина України неправомірної вигоди: чоловік регулярно з Республіки Польща перевозив в Україну господарські та побутові товари (побутова хімія, користовані автомобільні шини, велосипеди тощо), а митники за безперешкодний пропуск цих товарів щоразу отримували 1500 грн.



Наразі тривають слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного правопорушення, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.



Заходи з викриття здійснювалися обласною прокуратурою спільно з працівниками ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 68000 грн) або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури