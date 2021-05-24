Через виверження вулкану в Конго загинуло щонайменше 15 людей – Reuters Суспільство | 24-05-2021, 01:05 0 147 Щонайменше 15 людей загинули внаслідок виверження вулкану в Конго.



Джерело: Reuters



Деталі: 9 людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, четверо з них – ті, хто намагався втекти з в'язниці Мунцензе в Гомі.



Двоє людей згоріли заживо.



Як повідомляє видання, ця цифра, ймовірно, значно зростатиме.



Репортер Reuters побачив двох людей, які загинули внаслідок первинного виверження в селі на півночі від Гоми, а свідки говорили про загиблих та зниклих родичів.



Передісторія:





Один з найактивніших вулканів в світі - Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго – почав вивергатися.