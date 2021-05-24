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Неповнолітня випала з вікна багатоповерхівки в Івано-Франківську

Суспільство | 24-05-2021, 01:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 171 171    
В Івано-Франківську поліція розслідує обставини травмування 13-річної дівчини, яка впала з висоти 4-го поверху.

Джерело: Поліція Івано-Франківської області

Дослівно: "Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події. На місці правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та з’ясовують деталі цього інциденту".

Деталі: 23 травня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька.

Наразі неповнолітню госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами.

Нагадаємо: У Дарницькому районі Києва в лютому загинула 15-річна дівчина, випавши з балкону 16-го поверху.

Днем раніше,16 лютого, 13-річна дівчинка загинула у результаті падіння з балкона 14 поверху будинку у Дарницькому районі Києва.
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