Автотроща в Києві: легковик опинився під палаючою вантажівкою Суспільство | 24-05-2021, 09:22 0 72 На Брест-Литовському шосе в Києві трапилася карколомна автомобільна аварія.



Джерело: Магнолія-ТВ у Facebook



Деталі: Як повідомляється у відео, за неофіційною інформацією, водій вантажівки рухався у напрямку центру Києва.



З незрозумілих причин вантажівку винесло на зустрічну смугу.



У результаті цього водій "фури" зніс відбійник і протаранив легковий автомобіль (за попередньою інформацією).



Після тарану легковик опинився під палаючою фурою.



За попередньою інформацією, водія вантажівки госпіталізували. Що з водієм легковика – поки невідомо, але він нібито згорів заживо.





На місці події працюють рятувальники, рух частково обмежений