Україна повернулася в 5-ку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу Суспільство | 24-05-2021, 09:25 0 85 За минулу добу у світі діагностували майже 478 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 28 місце у світі, 5 в Європі.





Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 222 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 36 тисяч, в Аргентині – понад 24 тисяч.



Окрім того, понад 21 тисячу хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Франція.



Україна серед країн світу займає 28 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.





Померли за добу майже 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.



За весь час пандемії вилікувались від недуги 148 529 152. Наразі нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання.





З початку пандемії підтверджено 3 478 186 смертей від COVID-19.



Передісторія:



Протягом суботи, 22 травня, в Україні виявили 2533 нових випадки коронавірусної хвороби, померло від вірусу 89 українців.