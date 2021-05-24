Чи можна скористатись правом на податкову знижку громадянам, що мають заключені договори довгострокового страхування життя (недержавного пенсійного забезпечення) щодо членів сім’ї першого ступеня споріднення? Суспільство | 24-05-2021, 10:48 0 89



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що Податковим кодексом України визначено, що платник податку за наслідками 2020 року має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, на сплату страхових (пенсійних) внесків, яка не може перевищувати:



- при страхуванні платника податку – 35280 грн (2940 грн х 12 міс.);



- при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення – 17640 грн (2940 грн х 12 міс. х 50 відс.) в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї.





