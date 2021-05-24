НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ МІКРОАВТОБУС З ОЗНАКАМИ ЗНИЩЕННЯ VIN-КОДУ Суспільство | 24-05-2021, 11:07 0 81



Військовослужбовці Львівського загону виявили спробу незаконного вивезення транспортного засобу закордон. Під час перевірки мікроавтобуса «Mercedes», який прибув у пункт пропуску «Шегині», у прикордонного наряду виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення через державний кордон транспортного засобу. Було прийнято рішення про поглиблену перевірку автомобіля.

Вході перевірки прикордонники виявили ознаки знищення VIN-коду. Про це свідчили сліди зварювання таблички, на якій мали бути номерні позначення. Транспортним засобом керував 51-річний мешканець Львівщини.

Відповідно до чинного законодавства, мікроавтобус передали співробітникам Нацполіції. У діях нашого співвітчизника вбачають ознаки правопорушень, передбачених ст. 290 КК України «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу».

