|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ МІКРОАВТОБУС З ОЗНАКАМИ ЗНИЩЕННЯ VIN-КОДУ
|Суспільство | 24-05-2021, 11:07
| 0 81
|
Військовослужбовці Львівського загону виявили спробу незаконного вивезення транспортного засобу закордон. Під час перевірки мікроавтобуса «Mercedes», який прибув у пункт пропуску «Шегині», у прикордонного наряду виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення через державний кордон транспортного засобу. Було прийнято рішення про поглиблену перевірку автомобіля.
Вході перевірки прикордонники виявили ознаки знищення VIN-коду. Про це свідчили сліди зварювання таблички, на якій мали бути номерні позначення. Транспортним засобом керував 51-річний мешканець Львівщини.
Відповідно до чинного законодавства, мікроавтобус передали співробітникам Нацполіції. У діях нашого співвітчизника вбачають ознаки правопорушень, передбачених ст. 290 КК України «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу».
|
|