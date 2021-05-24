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Понад 688 млн грн рентної плати сплатили до Державного бюджету України платники податків Львівщини з початку 2021 року
|Суспільство | 24-05-2021, 12:15
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За чотири місяці цього року до Державного бюджету України надійшло 688 млн грн рентних платежів (газ, нафта та конденсат).
У квітні 2021року надійшло 174 млн грн. рентних платежів (газ, нафта та конденсат), що на 82 млн. грн. або на 47 % більше у порівнянні з квітнем 2020 року.
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