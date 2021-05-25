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Крадіжки акумуляторів на понад 145 тисяч гривень: двоє жителів Новояворівська отримали вирок
|Суспільство | 24-05-2021, 16:34
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо жителів Новояворівська, яких обвинувачували у крадіжках, поєднаних з проникненням у приміщення (ч.2 ст.185, ч.3 ст.185 КК України), а одного з них – ще і у грабежі (ч.2 ст.186 КК України).
Встановлено, що у 2017 – 2018 роках раніше неодноразово судимий 25-річний чоловік викрадав акумулятори до автомобілів з територій приватних та комунальних підприємств, навчального закладу, навчально-виробничого комбінату, а також безпосередньо з транспортних засобів, які були припарковані на АЗС чи поблизу дороги. Збитки, завдані потерпілим, склали понад 145 тис грн. Час від часу здійснювати крадіжки йому «допомагав» 28-річний товариш.
Крім вчинення крадіжок, правоохоронці довели причетність молодшого до грабежу – у вересні 2018 року він у Новояворівську зірвав з шиї чоловіка золотий ланцюжок.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Яворівської окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними та призначив покарання: молодшому (із врахуванням його попередніх судимостей) – 4 років 5 місяців позбавлення волі, а старшому, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, - 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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